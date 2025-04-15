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Седан Audi A6 2025 года следует за смелым Avant с более классическим дизайном

Meta-description: Новый седан Audi A6, готовый конкурировать с BMW 5 и Mercedes E Class. Дизайн, двигатели и эффективность модели - подробности здесь.
РедакцияР
Редакция
15.04.2025, 15:12·2 мин
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Фото: autoexpress

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На прилавках автосалонов в ближайшие месяцы появится новый седан Audi A6, который присоединится к своему стильному собрату A6 Avant. Он будет конкурировать с такими традиционными соперниками, как BMW 5 серии и Mercedes E-класс, и будет предлагать ряд бензиновых и дизельных двигателей с момента запуска, а затем последуют гибриды и высокопроизводительная модель S6.

Однако в линейке не будет полностью электрических вариантов. Эту нишу займет Audi A6 e-tron, который уже представлен к продаже.

Как показывают наши фотографии, новый седан Audi A6 представляет собой совершенно новое кузовное исполнение, которое выполнено в более консервативном стиле по сравнению с более утонченным Avant. Однако он все еще обладает высокой аэродинамикой, поскольку немецкая компания заявляет о весьма впечатляющем коэффициенте аэродинамического сопротивления 0,23 Cd, что равно коэффициенту суперэффективных электромобилей, таких как оригинальная Tesla Model 3 или Volkswagen ID.7.

Это поможет Audi A6 достичь внушительных показателей топливной экономичности, что особенно важно для дизельных моделей.

Audi A6 дизайн

Фото: autoexpress

Передняя часть доминируется большой решеткой и элегантными LED-фарами с обеих сторон. При этом кузов менее заумный, чем у предыдущего поколения, с акцентом на создание ощущения объема, а не стройных линий. Это видно благодаря массивным колесным аркам и относительному отсутствию складок.

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