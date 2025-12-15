Удивительно: Smart проводит испытания #2, маскируя его под Fortwo — что за этим скрывается

Компания Smart официально объявила о начале дорожных испытаний нового электромобиля под названием #2. Этот проект знаменует возвращение бренда к традиционным компактным размерам, которые ранее обеспечили ему популярность среди городских автолюбителей. Руководство компании подчеркивает, что запуск новой модели откроет новую страницу в истории Smart, нацеленной на развитие "иконичных городских автомобилей".

Для тестирования передовой платформы ECA (Electric Compact Architecture), на базе которой создан #2, инженеры Smart приняли решение использовать кузов хорошо известного smart fortwo. Такой подход позволил специалистам удостовериться, что будущий электромобиль сохранит ключевые преимущества предшественника — малые размеры, высокую маневренность и легкость парковки в условиях плотного городского движения.

Среди особенностей новой модели — двухдверная компоновка, рассчитанная на двух пассажиров, задний привод и характерная посадка, унаследованные от fortwo. Внешний и внутренний дизайн автомобиля разрабатывался специалистами Mercedes-Benz, что, по заверениям компании, обеспечит современный и стильный облик новинки.

Разработчики отмечают, что платформа ECA станет базой для внедрения новейших электрических приводов, передовых систем безопасности, а также обеспечит уникальные впечатления от управления автомобилем в городской среде.

За последние годы, после ребрендинга и полного перехода на электроприводы, Smart представил несколько моделей увеличенного размера. Так, недавно анонсированный smart #6, прошедший регистрацию в министерстве промышленности Китая, по своим параметрам уже приближается к среднеразмерным и даже крупным автомобилям. На этом фоне возвращение к компактному формату в модели #2 выглядит как ответ на запросы городских жителей, нуждающихся в удобном и экономичном транспорте.

Официальная премьера нового электромобиля Smart #2 намечена на конец 2026 года. Компания рассчитывает, что новинка привлечет внимание покупателей, которые ищут практичный, компактный и экономичный городской электрокар.

Источник и фото: ithome.com.