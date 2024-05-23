Без причины некоторые Mazda CX-90 резко тормозят

Автопроизводитель Mazda обнародовал отзыв близко 10 тысяч автомобилей из-за проблем с системой автоматического торможения, которая ложно обнаруживает объекты. По оценкам компании, под угрозой оказывается лишь 1% отзываемых транспортных средств. Решением проблемы станет обновление программного обеспечения с улучшенной логикой выявления объектов.

Технологии предоставили множество средств обеспечения безопасности для водителей, однако они все еще не лишены недостатков. Примерно у 10 000 внедорожников Mazda CX-90 софт автоматического экстренного торможения может вызвать аварийные ситуации, ведь система может ошибочно сработать, даже не имея объективных причин для торможения.

Mazda узнала о возможной проблеме в январе 2023 года, но не разглашает, что послужило толчком к началу расследования. До июня прошлого года автопроизводитель выпустил обновление для модуля управления транспортным средством (VCM) с целью устранения проблемы, но, к сожалению, оно оказалось неэффективным.

Последующие изменения в VCM компания внесла в августе 2023 года, после чего с октября 2023 по апрель 2024 года провела серию тестов и анализ данных. Результатом стало решение Mazda отозвать указанные автомобили. Затронуто 9914 машин CX-90. Дилеры обновят VCM в каждом автомобиле, чтобы исключить ложные срабатывания системы автоматического экстренного торможения.

Автопроизводитель не сообщил о случаях подобных инцидентов или аварий в США, однако сообщество быстро нашло несколько. На форуме CX90Forum.com несколько владельцев высказали свои жалобы на аналогичные проблемы. Есть также одно недовольство на сайте NHTSA от владельца CX-90, который отметил проблемы с адаптивным круиз-контролем на многополосных магистралях: система неправильно определяет положение других автомобилей, что приводит к ложному торможению.

Надежда возлагается на то, что Mazda сумеет окончательно решить проблему, поскольку эти технологии способны спасти жизни. Главное – их корректная работа.

Фото: Carsweek.ru

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