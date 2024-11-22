"Необходимо грамотно готовиться к зиме": как эксперты советуют подготовить автомобиль к холодам, чтобы не оказаться в затруднительном положении перед похолоданием"

В последнем интервью вице-президент Национального автомобильного союза подчеркнул, что подготовка автомобиля к зиме включает в себя не только замену шин. Необходимо уделить внимание нескольким аспектам для безопасности и комфорта во время зимы.

Антон Шапарин подчеркнул, что установка качественных зимних шин играет важную роль. Использование изношенных или некачественных шин может создать угрозу как для самого водителя, так и для других участников движения, особенно на скользких дорогах.

Кроме того, эксперт напомнил о важности ухода за стеклами автомобиля, включая замену стеклоочистителей и использование соответствующих расходных материалов, таких как стеклоомывающая жидкость и моторное масло.

Для регионов с холодным климатом рекомендуется выбирать моторные масла с низким индексом вязкости для облегчения запуска двигателя в условиях низких температур.

На проблему видимости Шапарин обратил особое внимание, предупредив о возможных опасностях неисправных стеклоочистителей или стекол без защитного покрытия. Эксперт советует заменить старые щетки, обработать лобовое стекло водоотталкивающим составом и залить стеклоомывающую жидкость, устойчивую к морозу.

Шапарин также отметил, что использование жестких скребков для удаления наледи может повредить лакокрасочное покрытие машины. Вместо этого он советует обращаться в автомойки, поскольку вода является более безопасным способом очистки. Также рекомендуется защитить кузов автомобиля специальной пленкой или керамическим покрытием.

Напомним, ранее эксперты отмечали распространенные ошибки при проверке уровня масла в двигателе автомобиля, которые могут привести к серьезным проблемам. Владельцам автомобилей рекомендуется быть внимательными при проведении данной процедуры.