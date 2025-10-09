"Повышение утильсбора: что ждет популярные в России автомобили — «не спасутся» даже они"

Ожидаемое увеличение утилизационного сбора на автомобили приведет к заметному скачку цен на востребованные модели, которые россияне ввозят по параллельному импорту. Об этом сообщил Дмитрий Забора, руководитель сервиса заказа автомобилей из-за границы Carwin.

Эксперт считает, что новые правила фактически делают импорт нерентабельным, особенно для легковых автомобилей старше трех лет. В качестве примера он указал популярные среди россиян кроссоверы Honda CR-V и аналогичную модель Honda Breeze, предназначенную для китайского рынка. Согласно его информации, версии 2021—2022 годов с 1,5-литровым мотором мощностью 193 л. с. обходились с учетом таможенных расходов и доставки до Владивостока в сумму 2,2-2,5 млн рублей. Однако с 1 ноября к стоимости добавится еще 1,32 млн рублей за счет утильсбора.

«После Нового года грядет индексация утильсбора, а это уже + 1,584 млн руб. к доплате, что примерно + 70% к цене. Практически нет обстоятельств, чтобы эти модели стали снова востребованы по такой цене», — считает Дмитрий Забора.

Дмитрий Забора также предупредил, что аналогичное подорожание ожидает семейный кроссовер Hyundai Santa Fe с дизельным двигателем мощностью 202 л. с. и тремя рядами сидений. Если ранее стоимость составляла 3,6—3,8 млн рублей, то только на новый утильсбор придется доплатить порядка 3 млн рублей. После индексации эта сумма увеличится до 3,5 млн рублей.

По словам Заборы, подорожание новых пошлин негативно отразится даже на сегменте дорогих авто. Например, стоимость BMW X5, ранее оценивавшегося в 7-8 млн рублей, увеличится еще на 4 млн рублей. В результате, как уверяет эксперт, основная часть покупателей переместится на вторичный рынок.

Забора отмечает, что данные оценки в первую очередь затрагивают автомобили старше трех лет, однако даже для более новых машин ситуация лишь немного менее критична.

«Для того же Geely Coolray, который раньше стоил менее 2 млн, это критично — почти 3 млн за такую машину уже никто не заплатит», — уверен Дмитрий Забора.

По его прогнозам, с новыми правилами утильсбора более мощные автомобили типа Geely Monjaro окажутся вне рынка. Ранее такая модель стоила 3,2-3,3 млн рублей, а после увеличения сбора к цене сначала добавится 1,32 млн рублей, а через несколько месяцев еще 1,58 млн рублей.

В результате ожидается, что импорт машин из Китая и Южной Кореи может снизиться на 80-85%, а импорт из Японии — упадет на 10-15%. Дмитрий Забора подчеркнул, что столь серьезное ужесточение станет сильнейшим ударом по отрасли. Несмотря на это, большинство компаний продолжат работу, но сделать это будет значительно сложнее.

Напомним, с 1 ноября планируется изменить порядок расчета утильсбора на иностранные автомобили: появится дополнительный коэффициент, напрямую зависящий от мощности двигателя. При этом льготные ставки для физлиц сохранятся исключительно для владельцев автомобилей с моторами не мощнее 160 л. с. За машины мощнее 160 л. с., ввозимые «на себя», придется уплачивать коммерческий утильсбор.

Автор: Иван Бахарев