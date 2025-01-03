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Недостатки страхового ремонта с использованием подержанных запчастей обнаружены всеми.

«Алтфа-Лизинг» предупредила о рисках ремонта авто подержанными запчастями. Нет четких норм – угроза безопасности и угонам. Утилизационный сбор увеличился, цены на машины вырастут.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
03.01.2025, 00:01·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Группа компаний «Алтфа-Лизинг» поделилась подробной информацией о том, почему не рекомендуется использовать подержанные запчасти для ремонта автомобиля. Один из основных аргументов – невысокий ресурс таких деталей.

В то время как для новых запчастей возможно предсказать примерный срок службы при соблюдении необходимых условий эксплуатации, для подержанных запчастей этот срок остается неопределенным. Еще одна причина – отсутствие четких нормативов по применению бывших в употреблении деталей.

Фактически, не установлено, в каком состоянии подержанную запчасть можно устанавливать на автомобиль, а в каком – нельзя. Это создает риски для безопасности транспортного средства и может привести к потенциальным угрозам на дороге. Третья опасность, хоть и менее очевидная, также несет негативные последствия.

В последнее время растет спрос на бывшие в употреблении запчасти. Это может привести к увеличению числа угонов таких автомобилей. Согласно специалистам, такие машины становятся более привлекательными для преступников.

Фото: Carsweek.ru

Тем временем стало известно, что в начале 2025 года в России утилизационный сбор достиг рекордных значений. Это в свою очередь приведет к неизбежному повышению цен на автомобили.

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Ремонт (22)

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