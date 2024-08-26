Главная Новости Статистика авторынка Самые популярные у россиян дизельные автомобили в 2024 году: какие машины выбирают наши соотечественники?
Новости

Самые популярные у россиян дизельные автомобили в 2024 году: какие машины выбирают наши соотечественники?

Портал «Авито Авто» провел детальный анализ текущей ситуации на рынке новых дизельных автомобилей в России. По данным за первые семь месяцев 2024 года, средняя цена на такие транспортные средства составила 4 399 000 рублей.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
26.08.2024, 07:22·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Портал «Авито Авто» провел детальный анализ текущей ситуации на рынке новых дизельных автомобилей в России. По данным за первые семь месяцев 2024 года, средняя цена на такие транспортные средства составила 4 399 000 рублей.

Этот феномен объясняется сложностью определения цен из-за значительного влияния автомобилей премиум-класса, которые в страну поступают по параллельному импорту. Разброс цен на такие машины может быть довольно значительным и меняться в зависимости от различных факторов.

Согласно проведенному анализу, наиболее популярным брендом дизельных автомобилей стала компания Great Wall. На втором месте идет немецкий производитель BMW, а замыкает тройку лидеров японская марка Toyota.

Что касается конкретных моделей, то первое место по популярности занимает пикап от Great Wall под названием Poer, доля которого на рынке составляет 5,76%. За ним следует внедорожник BMW X5 с результатом 4,21%. Тройку лидеров замыкает Toyota Land Cruiser Prado с долей рынка в размере 3,45%.

Отдельно стоит отметить успехи моделей Toyota Land Cruiser Prado и BMW X6, доля рынка которых составила 2,97% и 2,09% соответственно.

Фото: Carsweek.ru

Ранее на портале была опубликована информация об доступных европейских автомобилях в России, большинство из которых поступает в страну через параллельный импорт, а некоторые модели даже производятся специально для китайского рынка.

Источник

Популярные модели (15)Статистика авторынка (39)Дизельные модели (12)Самые (21)Самые популярные (5)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация