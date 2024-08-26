Самые популярные у россиян дизельные автомобили в 2024 году: какие машины выбирают наши соотечественники?

Портал «Авито Авто» провел детальный анализ текущей ситуации на рынке новых дизельных автомобилей в России. По данным за первые семь месяцев 2024 года, средняя цена на такие транспортные средства составила 4 399 000 рублей.

Этот феномен объясняется сложностью определения цен из-за значительного влияния автомобилей премиум-класса, которые в страну поступают по параллельному импорту. Разброс цен на такие машины может быть довольно значительным и меняться в зависимости от различных факторов.

Согласно проведенному анализу, наиболее популярным брендом дизельных автомобилей стала компания Great Wall. На втором месте идет немецкий производитель BMW, а замыкает тройку лидеров японская марка Toyota.

Что касается конкретных моделей, то первое место по популярности занимает пикап от Great Wall под названием Poer, доля которого на рынке составляет 5,76%. За ним следует внедорожник BMW X5 с результатом 4,21%. Тройку лидеров замыкает Toyota Land Cruiser Prado с долей рынка в размере 3,45%.

Отдельно стоит отметить успехи моделей Toyota Land Cruiser Prado и BMW X6, доля рынка которых составила 2,97% и 2,09% соответственно.

Фото: Carsweek.ru

Ранее на портале была опубликована информация об доступных европейских автомобилях в России, большинство из которых поступает в страну через параллельный импорт, а некоторые модели даже производятся специально для китайского рынка.