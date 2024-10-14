Раскрыто, сколько стоят самые популярные «красивые» автомобильные номера

Спрос на «красивые» автомобильные номера в России не тает. Серые дилеры продолжают активно предлагать уникальные номера, в отличие от государственных аукционов, которые до сих пор не запустились.

Предпочтения автовладельцев в России остаются прежними: повторяющиеся цифры и соответствие серии автомобиля на первом месте. Недавно увеличился интерес китайских автомобилистов к приобретению уникальных номеров.

Недавно появился запрос на номер для Zeekr 001 с определенными цифрами, соответствующими модели машины. Однако его стоимость оказалась слишком высокой для покупателя.

Владельцы Tank 500 также не остаются в стороне. Владельцы внедорожников приобрели номера с цифрами 500 от 200 до 300 тысяч рублей.

Интерес к «красивым» номерам сохраняется и у владельцев западных автомобилей. Недавно владелец Toyota Land Cruiser купил номер с цифрой 300 за 160 тысяч рублей.

На специализированных сайтах можно найти разнообразные номера по ценам от 70 до 120 тысяч рублей, которые, кроме того, могут быть дополнены скидкой.

Номера спецсерий все еще пользуются спросом, особенно среди обеспеченных автомобилистов. Номер «Три Анны» с тремя буквами А продается за 1,2 миллиона рублей.

Кроме того, можно обратить внимание на номера «Три Ольги» с тремя буквами О, стоимостью примерно 1,5 миллиона рублей.

Еще один популярный знак — МММ77. Его стоимость достигает 2,2 миллиона рублей, что объясняется большим спросом на данный номер.

Несмотря на высокие цены на некоторые номера, на рынке также представлены варианты более доступные, что делает их покупку более привлекательной для широкого круга покупателей.