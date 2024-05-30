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Цены на автомобили Volga: сориентируйтесь по примерам

В Российской Федерации состоялся официальный показ новых автомобилей под брендом Volga: среди них бизнес-седан под названием Volga C40, который является модификацией Changan Raeton Plus, среднеразмерный кроссовер Volga K30 (Oshan X5 Plus) и
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
30.05.2024, 12:31·2 мин
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Фото: Autostat.ru

В Российской Федерации состоялся официальный показ новых автомобилей под брендом Volga: среди них бизнес-седан под названием Volga C40, который является модификацией Changan Raeton Plus, среднеразмерный кроссовер Volga K30 (Oshan X5 Plus) и полноразмерный кроссовер Volga K40 (Changan UNI-Z). Специалисты, опрошенные аналитическим агентством «АВТОСТАТ», озвучили предполагаемые цены на эти модели.

По мнению представителя пресс-службы Группы Компаний «Expocar» Александра Ковалева, Volga, вероятно, будет находиться в среднем ценовом сегменте. Примерно стоимость седана C40 планируется в районе 2,2 – 2,7 миллиона рублей, за среднеразмерный кроссовер K30 предполагается просить от 2,5 до 3 миллионов рублей, а за полноразмерный кроссовер K40 запросят от 3 до 3,6 миллиона рублей.

В свою очередь, руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью Группы Компаний «БорисХоф» Аркадий Григорьев считает, что ценовая политика будет зависеть от того, насколько автомобили Volga будут отличаться от аналогичных моделей Changan по адаптации и комплектации. Исходя из ожидаемых сегментов рынка, можно ожидать ценовой диапазон от 2,5 до 4 миллионов рублей с возможными отклонениями в обе стороны.

«Чтобы привлечь внимание на рынке и вытеснить конкурентов, недостаточно просто иметь привлекательное название – нужно будет серьезно поработать над ценой. Учитывая более высокий статус автомобилей под маркой "Волга", цена может колебаться в диапазоне от 2,5 до 3 миллионов рублей. Либо быть даже немного ниже этой отметки... Помним, что, несмотря на обещающие статистические данные, покупательская способность населения ограничена, а рынок начинает проявлять признаки замедления», – делится своим мнением главный редактор журнала «Автодор» Игорь Моржаретто.

Какие именно модели станут главными конкурентами автомобилей Volga на российском авторынке – вы узнаете, следите за новостями нашего раздела «Экспертное мнение».

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