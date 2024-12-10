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Причины успешных продаж автомобилей «Москвич» в ноябре: эксперты назвали ряд факторов

По данным агентства «АВТОСТАТ», продажи автомобилей «Москвич» в ноябре увеличились на 37,2% и достигли 2620 единиц.
РедакцияР
Редакция
10.12.2024, 15:01·2 мин
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Фото: Autostat.ru

По данным агентства «АВТОСТАТ», продажи автомобилей «Москвич» в ноябре увеличились на 37,2% и достигли 2620 единиц. Благодаря этому отечественному бренду впервые с начала текущего года удалось войти в ТОП-10 лидеров российского автомобильного рынка, заняв восьмое место в общем рейтинге.

Директор компании «Авилон Москвич» Дмитрий Макарычев отметил, что улучшение показателей было обусловлено действием государственных программ и флит-сделок. Также на рост спроса положительно повлияла индексация утильсбора с 1 октября, которая не повлекла за собой увеличение стоимости для покупателей автомобилей марки «Москвич».

Эксперт Дмитрий Макарычев подчеркнул: «Увеличение доли рынка «Москвича» происходит за счет снижения популярности азиатских и европейских брендов. Мы ожидаем, что расширение линейки моделей положительно скажется на позициях бренда «Москвич» на рынке, и в долгосрочной перспективе он будет продолжать подниматься в рейтинге ТОП-10 лидеров автомобильного рынка России».

Напомним, что следующим новым продуктом завода «Москвич» станет семиместный кроссовер под названием «Москвич 8», который планируется выпустить к началу следующего года. Кроме того, стоит отметить, что по итогам продаж в первую неделю декабря автомобили марки «Москвич» уже занимают шестое место в списке самых продаваемых марок.

Источник

Авторынок россии (158)Легковые автомобили (150)Продажи (324)Москвич (42)Господдержка (7)Юридические лица (6)Отечественные марки (18)Корпоративные продажи (5)

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