Модели Haval, которые пользуются большой популярностью в России, получили название бестселлеров

С января по апрель текущего года на российском авторынке было продано 52225 автомобилей марки Haval, что означает увеличение продаж в 2,3 раза. Этот показатель помог китайскому производителю занять лидирующую позицию среди иностранных брендов. Рыночная доля Haval в России за год возросла с 9,3% до 11,2%.

Согласно статистике, самым популярным автомобилем Haval на российском рынке стал кроссовер Jolion. По итогам апреля было совершено 6112 сделок, что является ростом на 73,2%. На втором месте оказался кроссовер Haval M6 с результатом в 3235 проданных автомобилей, отставание от лидера составило значительное количество покупателей. На третьем месте расположился кроссовер Haval F7 с 1958 продажами (рост в 2,2 раза).

Уже на этой неделе, 15 мая, дилеры Haval Pro ожидают появление нового кроссовера Haval H3.

Кроме того, для российского рынка был анонсирован новый рамный внедорожник Haval H9 нового поколения. Этот автомобиль был представлен на мотор-шоу в Пекине.

Фото: Carsweek.ru

Также стало известно, что китайский автопроизводитель выпустил обновленную версию Haval Raptor с измененным дизайном и новым бензиновым двигателем.