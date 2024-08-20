Составлен рейтинг кроссоверов с наиболее проблемными двигателями в России. Топ-5 моделей.

Приобретение подержанного автомобиля и возможные проблемы с его двигателем — тема, вызывающая опасения у каждого водителя. Поэтому выбор следует делать осмотрительно и информированно. Эксперт журнала "За рулем" Сергей Зиновьев определил пять вариантов кроссоверов с наиболее непригодными, по его мнению, двигателями.

Один из них — это первое поколение французского Peugeot 3008. Специалист советует потенциальным владельцам выбирать машины не с самым первым годом выпуска и отдавать предпочтение, по его мнению, модификациям с 1,6-литровым дизелем DV6C с восьмью клапанами.

Второе сомнительное решение, по мнению эксперта, — первое поколение Volkswagen Tiguan. Зиновьев отметил, что срок службы моторов в целом вполне приемлем, однако расходы на их обслуживание могут стать серьезной проблемой после проезда 50-80 тысяч километров. Наиболее надежными считаются 122-сильная версия с двигателем объемом 1,4 литра и 2,0-литровый турбодизель.

Третье место занял Skoda Yeti, имеющий много общего с Tiguan. У турбированного 1,2-литрового мотора, как и у его «брата», присутствуют проблемы с цепью ГРМ, свечами зажигания, катушкой зажигания, высоковольтными проводами и с актуатором турбины. Также наблюдается быстрое загрязнение дроссельной заслонки и впускных клапанов, утечки масла из под корпуса масляного фильтра и поломки клапана системы вентиляции картерных газов. Зиновьев считает более разумным выбором модификацию с 1,6-литровым атмосферным двигателем и классическим гидроавтоматом.

Эксперт не рекомендует выбирать Nissan Qashqai второго поколения с 1,2-литровым турбомотором мощностью 115 лошадиных сил. Проблемы с износом колец приводят к повышенному расходу масла и появлению царапин на цилиндрах. Ненадежность цепи ГРМ и вариатора Jatco JF015E также не добавляет позитива.

Бдительность также рекомендуется при выборе Ford Kuga второго поколения с двигателями JQMA/JTMA объемом 1,6 литра и заменой на 1,5-литровый агрегат под индексами М8МА/М9МА. Они обладают большим ресурсом, однако прогнозировать расходы на их обслуживание из-за склонности к перегревам сложно, по мнению специалиста.

"Несмотря на возможность сэкономить при покупке кроссовера, в дальнейшем это может привести к значительным затратам на обслуживание двигателя, а сейчас ремонт любых сложных агрегатов обходится крайне дорого", — подытожил Сергей Зиновьев.

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