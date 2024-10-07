Раскрыты соперники для кроссовера JAECOO J5

Новый автомобиль JAECOO J5, который только что был представлен, готов завоевать сердца покупателей и стать лидером в своем сегменте. Эксперт в автомобильной индустрии, Александр Ковалев, утверждает, что J5 может успешно конкурировать с такими моделями, как Geely Coolray, Changan CS35 Plus и Chery Tiggo 4 PRO.

Судя по словам руководителя пресс-службы ГК EXPOCAR, стоимость нового кроссовера JAECOO J5 ожидается в пределах от 2 до 3 миллионов рублей. По мнению эксперта, этот автомобиль будет предложен в другом сегменте, чем OMODA C5, и привлечет внимание покупателей своим классическим кроссоверным дизайном.