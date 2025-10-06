Определены зарубежные автомобили, на которые повлияет повышение утильсбора

Введение новых правил начисления утильсбора может оказаться особенно чувствительным для сегмента гибридных автомобилей. К таким брендам эксперты относят Lixiang, Aito, WEY, Exlantix, Zeekr и другие. Об этом заявил генеральный директор ГК «АВТОДОМ» Андрей Ольховский, комментируя ситуацию для агентства «АВТОСТАТ».

Сооснователь LikeAvto Никита Шелехов считает, что изменения серьезно повлияют на альтернативный импорт. По его словам, для автомобилей мощностью свыше 160 лошадиных сил финансовая привлекательность для физических лиц заметно снизится. В то же время автомобили мощностью до 160 л.с. останутся востребованными, поскольку новые правила на них не распространяются. Однако, если нормы утвердят в предложенном виде, спрос на остальные модели может значительно упасть.

Эксперты отмечают, что сильнее всего новые правила затронут лидеров параллельного импорта, среди которых – Geely Monjaro, Zeekr, Li Auto, BMW, Toyota и Mercedes-Benz. При этом официальные представители брендов смогут воспользоваться ситуацией. Дополнительные возможности откроются и для дилеров, которые успели завести автомобили в страну до конца 2024 года по прежним условиям и пока не распродали их на фоне укрепления рубля.

Директор департамента продаж новых автомобилей компании «РОЛЬФ» Николай Иванов также предполагает, что после вступления новых норм в силу на российском авторынке может наблюдаться определенное снижение. По его словам, это связано с тем, что некоторые модели будут поставляться в меньших объемах, прежде всего электромобили и гибриды – такие, как Zeekr и Lixiang, которые пользуются популярностью в России. Тем не менее, эксперт подчеркивает, что уход брендов с рынка не ожидается, возможен лишь спад спроса и снижение продаж. При этом доля электромобилей и гибридов в России составляет примерно 4%. Кроме того, на рынке представлены локализованные модели – Voyah, Evolute, «Москвич», а также продукция АВТОВАЗа. В ближайшее время ожидается выход нового автомобиля «Атом».

Николай Иванов привел пример влияния новых правил на стоимость автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. По его словам, цена на BMW X5 увеличится на 250 тысяч рублей, однако это не должно существенно повлиять на уровень спроса. Toyota Highlander подорожает на 150 тысяч рублей, что, по мнению эксперта, также не окажет критического влияния на продажи. Иванов отметил, что многие бренды, в том числе Chery, OMODA и JAECOO, уже локализовали производство в России, а такие производители, как Geely, Changan и TANK, активно рассматривают возможность локализации. Эксперт подчеркнул, что этот шаг выгоден для всех участников рынка.

Подробности о влиянии новых правил начисления утильсбора на динамику российского авторынка читайте в нашей рубрике «Экспертное мнение».