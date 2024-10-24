Опасности зимнего вождения: как ими избежать.

В зимний период автомобилистам приходится столкнуться с различными сложностями на дорогах: ухудшенная видимость, переменчивая погода и изменение состояния дорожного покрытия. Об этом рассказал руководитель образовательной программы в цифровой автошколе "Баранка" Дмитрий Сапцов в интервью для "Ленты.ру".

"Необходимо помнить основное правило зимнего вождения - лучше предотвратить нештатную ситуацию, чем ее исправлять. Предпочтительнее заранее сбавить скорость, увеличить дистанцию до впереди идущего автомобиля или объехать опасный участок, чем сталкиваться с заносом или столкновением", - подчеркнул эксперт.

Еще одним важным правилом безопасного вождения зимой является плавность движений: резкое нажатие на педали газа или тормоза, а также резкие повороты руля могут привести к потере сцепления колес с дорогой и, как следствие, к аварии. Для избежания подобных ситуаций рекомендуется плавно разгоняться, заранее снижать скорость и выбирать наименее крутые повороты.

Помимо этого, специалист призвал водителей быть готовыми к неожиданностям. Обледенелые участки дороги могут возникнуть внезапно, что приводит к панике и резким маневрам руля, ухудшающим ситуацию. Важно сохранять спокойствие и постепенно корректировать движение.

Также не стоит забывать о видимости на дороге. Для улучшения видимости рекомендуется своевременно менять щетки стеклоочистителей и всегда иметь при себе антиобледенитель.

"Помните о включенных ближних фарах - это обеспечит вас лучшей видимостью на улицах, покрытых снегом. Дневные ходовые огни действуют хорошо, но фары являются более эффективным способом освещения. Также следите за состоянием фар и фонарей - другие участники движения должны замечать вас, так же как и вы их. Это касается вашей безопасности", - добавил Дмитрий Сапцов.

Ранее "Автоновости дня" сообщили о наилучшем времени замены зимней резины на летнюю в Москве. Своими рекомендациями на эту тему поделился специалист центра погоды "Фобос" - Евгений Тишковец.