Самые популярные среди россиян автомобили с пробегом

Самым популярным легковым автомобилем с пробегом в России является седан LADA 2107, утверждают специалисты из агентства «АВТОСТАТ». По информации агентства, в первом полугодии 2024 года было приобретено 62,7 тыс. подержанных автомобилей марки VAZ модели «семерка».

На втором месте в списке самых востребованных автомобилей с пробегом находится LADA 2114 («Самара-2»), количество проданных которых с января по июнь составило 59,1 тыс. машин. За ним следуют два автомобиля корейского производства – Kia Rio и Hyundai Solaris (соответственно 55,8 тыс. и 54,3 тыс. экземпляров). В пятерку лидеров также вошел бестселлер вторичного рынка 2023 года – Ford Focus, продажи которого за полгода 2024 года составили 51,1 тыс. подержанных автомобилей.

Кроме вышеуказанных, в список десяти самых популярных легковых автомобилей с пробегом в России по итогам первого полугодия попали седан LADA 2170 «Приора» (48,6 тыс. штук), внедорожник LADA 4x4 (47,3 тыс. автомобилей), Toyota Corolla (45,2 тыс. штук), Toyota Camry (38,6 тыс. единиц) и седан LADA 2110 (38,4 тыс. машин).

Напомним, что согласно данным, жители России приобрели 2,75 миллиона подержанных автомобилей за период с января по июнь текущего года. Это немного меньше (-0,2%), чем за аналогичный период 2023 года.