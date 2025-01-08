Пять вредных водительских привычек, разрушающих автомобиль

Привычки вождения, от которых нужно избавиться. Разомкнутое сцепление. Педаль сцепления нужно вовремя отпустить. При нажатом более трех секунд сцеплении выжимной подшипник продолжает вращаться, нагружая выжимную вилку, что негативно влияет на показатель износа деталей.

Длительный прогрев. Прогревать автомобиль зимой нужно несколько минут. При длительном прогреве (более 5 минут) не только расходуется топливо, но также излишне нагружается система смазки двигателя, приближая его износ.

Резкий старт на светофорах. Постоянная привычка обгонять другие авто на старте приводит к негативным последствиям для сцепления. Особенно это касается машин на “механике”. А вот у “автоматов” резкий старт вызывает ускоренный расход трансмиссионной жидкости, что также негативно влияет на срок службы трансмиссии.

Езда при почти пустом баке. Низкий уровень топлива приводит к увеличению нагрузки на бензонасос, что может со временем вывести его из строя. Привычка вовремя заправляться поможет снизить риски и затраты на ремонт в будущем.

Руль, выкрученный до упора. Привычка выкручивать руль и удерживать его в крайнем положении быстро расправится с гидроусилителем руля. Постарайтесь избавиться от склонности выкручивать руль до упора.

Как избежать износа вследствие этих привычек. Во-первых, постарайтесь отучить себя от привычек вождения, которые наносят вред автомобилю; пересмотрите манеру вождения.

Во-вторых, регулярно проходите ТО.

В-третьих, постарайтесь развить привычку к бережной эксплуатации авто. Водителям, которые соблюдают эти рекомендации, риск серьезных ремонтов практически не грозит.

Уточнения. Автомобиль — моторное безрельсовое дорожное или внедорожное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

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Заглавное фото: Skoda.