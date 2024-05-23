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Раскрыта сумма, которую россияне потратили на приобретение новых автомобилей в апреле

В прошлом месяце гражданам России пришлось потратить целых 430 миллиардов рублей на новые автомобили. Такие данные предоставлены банком "Открытие" и аналитическим агентством "Автостат" ТАСС.
РедакцияР
Редакция
23.05.2024, 09:52·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

В прошлом месяце гражданам России пришлось потратить целых 430 миллиардов рублей на новые автомобили. Такие данные предоставлены банком "Открытие" и аналитическим агентством "Автостат" ТАСС.

Апрельские расходы россиян на приобретение новых машин превысили прошлогодние показатели в 2,1 раза. Однако в сравнении с рекордным мартом текущего года отмечается снижение на 13,1%. Тем не менее, общие затраты на автомобили в этом сегменте превышают отметку в 400 миллиардов уже второй месяц подряд.

Эксперты связывают снижение прибыли автомобильных концернов в апреле с уменьшением объемов продаж новых легковых автомобилей на 6,5% по сравнению с мартом. Еще одним фактором, влияющим на эту тенденцию, является снижение средней цены на автомобили (на 7%).

В апреле самую большую выручку получили китайские автопроизводители - 263,4 миллиарда рублей (что на 14,6% меньше, чем в марте). На втором месте оказались российские бренды - 62,1 миллиарда рублей (рост на 8%). Третью позицию по величине дохода занимают европейские автопроизводители – 55,3 миллиарда рублей (снижение на 10,2%). Последняя тройка включает в себя японские (24,1 миллиарда рублей, -35,5%), корейские (9,8 миллиарда рублей, -42,9%) и американские (7,1 миллиарда рублей, -7,1%) компании.


Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что электрокары Evolute впервые будут оснащены батареей отечественной разработки.

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