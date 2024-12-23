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Топ-10 самых востребованных автомобилей с правым рулём на российском рынке.

Toyota Mark II лидирует среди праворульных автомобилей в России. Доля этой модели составляет 4,1%. В топ-5 также Toyota Corolla, Mazda Demio, Toyota Vitz и Nissan March.
А
Антон Звонкий
23.12.2024, 14:12·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Открылись результаты рейтинга лидеров продаж праворульных автомобилей на российском рынке за период с января по ноябрь текущего года, где безоговорочным лидером оказалась Toyota Mark II. Доля этой модели в общем объеме запросов составляет внушительные 4,1%.

Следует отметить, что в 2000 году было выпущено девятое поколение этого японского седана, после чего появился рестайлинговый вариант. На вторичном рынке автомобили 2000 года выпуска с пробегом до 200 тысяч километров ценятся выше миллиона рублей.

На втором месте в списке лидеров оказалась Toyota Corolla, доля которой составила 3,04%. Бронзовую позицию удерживает Mazda Demio с долей в 2,27%. Стоимость данной модели варьируется от 160 тысяч до 1,45 миллионов рублей в зависимости от года выпуска, пробега и общего технического состояния.

Четвертое место занимает Toyota Vitz, а пятое – Nissan March. На шестой строчке находится Nissan Sunny, а седьмое место занимает Honda Fit. Оставшиеся места в топ-10 разделили между собой Nissan Serena, Toyota Crown и Toyota Caldina.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что в России подходит к завершению запас автомобилей китайского бренда Skywell, и в настоящее время в Санкт-Петербурге больше нет доступных машин данной марки.

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