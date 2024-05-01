НАСКАР возрождает культовую раскраску Castrol для Supra... на Mustang

Гоночные соревнования породили несколько культовых ливрей за последние десятилетия. Среди самых известных - Gulf, Rothmans и Martini, но поклонники NASCAR вскоре смогут насладиться классическим дизайном Castrol. Roush Fenway Keselowski Racing объявила, что будет использовать ливрею Castrol TOM's Toyota Supra на своем Ford Mustang на гонке в Дарлингтоне позже в этом месяце.

Это может показаться кощунственным, но Castrol в настоящее время выступает спонсором Ford Брэда Кеселовски. Он выбрал ретро-дизайн в видео, опубликованном в X (ранее Twitter), вспоминая гонки на этой машине в игре Gran Turismo. Он выбрал ливрею Castrol TOM's вместо John Force Castrol Special, который, как он отметил, похож по дизайну на машину прошлого года, и на Castrol GTX сток-кар Casey Atwood.

Castrol TOM's Toyota Supra дебютировала в JGTC в 1995 году в легендарной зеленой, красной и белой цветовой гамме, легко узнаваемой. Автомобиль стал победителем чемпионата в 1997 и 1999 годах, прежде чем Castrol завершила спонсорское соглашение с командой в 2001 году.

Трасса Рейсуэй в Дарлингтоне уже несколько лет поощряет команды использовать ретро-ливреи на треке, и в тот уик-энд вместе с Кеселовски будут выступать другие машины винтажных дизайнов. Чевроле No. 5 Кайла Ларсона будет украшена красной, желтой, зеленой и белой ливреей в стиле Терри ЛаБонте, а Ford No. 4 Stewart-Hass Racing будет иметь ливрею Ричарда Чайлдерса с 1998 года.

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