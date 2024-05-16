НАПИ раскрыло информацию о расходах на владение внедорожником Tank 500

В Национальном агентстве промышленной информации (НАПИ) провели расчеты и установили, что средние эксплуатационные расходы на автомобиль Tank 500 за пять лет составят 4,63 миллиона рублей.

По их данным, каждый километр пути на этом китайском внедорожнике обойдется владельцу в 46,29 рубля. Ежемесячное обслуживание автомобиля будет стоить около 71,1 тысячи рублей, а за год – 925,7 тысячи рублей. Эти цифры были получены в результате аналитического исследования.

При проведении анализа специалисты НАПИ учитывали, что владелец Tank 500 проживает в столице и ежегодно проезжает примерно 20 тысяч километров. Расходы на обязательное страхование ОСАГО и каско, покупку шин, заправку, налоги, техническое обслуживание и ремонт были включены в общую сумму владения автомобилем.

Напомним, что недавно модель Tank 500 Urban была признана одним из пяти лучших китайских автомобилей на российском рынке.

Фото: Carsweek.ru

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