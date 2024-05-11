Китайский кроссовер, разработанный дизайнером Audi, поступил в продажу. Какова его цена?

В Китае начали продавать совершенно новый электрический кроссовер BYD Sea Lion 07. Он привлекает внимание не только своими характеристиками, но и дизайном, который был разработан под руководством пришедшего из Audi Вольфганга Эггера.

Размеры Sea Lion 07 находятся где-то посередине между Hyundai Palisade и Santa Fe: длина кузова составляет 4830 миллиметров, колесная база - 2930 миллиметров. Внешне модель выделяется оригинальными фарами, просторной панорамной крышей и выдвижными дверными ручками.

Ассортимент двигателей широк: предлагается сразу три вида силовых установок. Базовая модель оснащена одним электрическим двигателем мощностью 231 л.с., средняя версия имеет более мощный мотор на 313 л.с., а топовая комплектация оснащена двумя двигателями общей мощностью 530 л.с. Зарядка батареи занимает всего 25 минут - достаточно от 10% до 80%.

Официальной информации о ценах на BYD Sea Lion 07 пока нет, однако по данным китайского ресурса CarNewsChina, стоимость начнется приблизительно с 189 800 юаней, что примерно равно 2,5 миллионам рублей.

Ранее мы сообщали, что китайский автопроизводитель BYD, занимающий лидирующие позиции на рынке электромобилей в Китае, столкнулся с низкими продажами в Германии. За последние два месяца в этой стране было продано всего 160 автомобилей марки BYD.