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Необычные задние крылья будут на Williams FW46 в Остине

Команда Williams Racing объявила результаты конкурса, организованного совместно со спонсорами из США, компанией Kraken, для своих болельщиков.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
11.10.2024, 17:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

Команда Williams Racing объявила результаты конкурса, организованного совместно со спонсорами из США, компанией Kraken, для своих болельщиков. Было представлено новое дизайнерское оформление заднего крыла гоночного болида, которое впервые увидят на трассе в Остине.

Детали на болидах FW46 пилотов Алекса Элбона и Франко Колапинто будут украшены рисунками, присланными поклонниками команды. В конкурсе приняли участие десятки тысяч человек, из которых были выбраны шесть лучших эскизов. Отбор проходил с участием общественности, учитывая мнение публики.

Фото: F1news.ru

Аналогичным образом оформлен шоу-кар Williams, который будет представлен на территории фан-зоны команды во время Гран При США в Остине.

Источник

Williams (118)

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