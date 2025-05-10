Обновленный Mercedes C-class замечен на тестах

Несмотря на то, что передняя часть немецкой новинки по-прежнему сильно замаскирована, можно увидеть, что обновленный C-class все же получит «звёздные» фары. Наверняка, автомобиль также будет иметь слегка изменённую решётку радиатора и новый передний бампер. Остальная часть автомобиля практически не изменилась, хотя боковые зеркала получили новые поворотники в форме буквы «С».

Фото: Carsweek.ru

На опубликованных фотографиях можно увидеть лишь часть интерьера, но мы можем ожидать несколько незначительных обновлений в салоне. Ожидается, что в салоне появится новое рулевое колесо и обновлённая информационно-развлекательная система. Последняя может работать на базе системы MBUX четвёртого поколения, которая недавно дебютировала в CLA вместе с новой операционной системой Mercedes-Benz (MB.OS). Она обеспечивает обширную интеграцию искусственного интеллекта. Также из последних новшеств от немецкого бренда стоит отметить нового виртуального помощника MBUX, который обещает произвести революцию в отношениях между автомобилем и водителем.

Фото: Carsweek.ru

Обновления в составе моторной гаммы нового C-Class должны быть относительно незначительными. Однако пока неясно, что именно может измениться. Отметим, что сейчас модель в зависимости от рынка оснащается 2,0-литровым четырёхцилиндровым турбомотором на 255 л. с. (400 Нм). Также есть и 1,5-литровый "мягкий" гибрид на 168 и 201 л. с.

Не так давно, наше издание писало о том, что Mercedes придумали краску для своих электромобилей, которая будет сама их заряжать.