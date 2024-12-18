Главная Новости Легковые автомобили 160 млрд рублей запланированы на создание единой платформы в автопроме
Новости

160 млрд рублей запланированы на создание единой платформы в автопроме

Федеральный бюджет потратит 160 млрд рублей на создание унифицированной платформы для легковых автомобилей сегментов C, D, E.
РедакцияР
Редакция
18.12.2024, 09:42·2 мин
single
Фото: Autostat.ru

Федеральный бюджет потратит 160 млрд рублей на создание унифицированной платформы для легковых автомобилей сегментов C, D, E. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на заявление директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Тиграна Парсаданяна.

Ранее планировалось выделить 87,8 млрд рублей на проект в 2025-2027 годах, однако депутаты Госдумы перераспределили средства из резерва бюджета. В результате срок работы над проектом увеличился с 3 до 5 лет, а сумма увеличилась практически вдвое.

Главную роль в разработке унифицированной платформы по-прежнему планируют отдать ФГУП «НАМИ», имеющему опыт создания платформы для луксовых автомобилей. Однако к процессу планируют привлечь также АВТОВАЗ, ГАЗ, КАМАЗ.

На Петербургском международном экономическом форуме Наталья Никипелова из ТВЭЛ (входит в «Росатом») призвала автомобилестроителей договориться о сотрудничестве в создании унифицированной платформы для электромобилей. Цель - увеличение производства и экономическая целесообразность. РБК сообщало обсуждении унификации компонентной базы для будущей модульной платформы.

Некоторые эксперты считают, что разнообразие моделей автомобилей и платформ мешает локальным поставщикам автокомпонентов обеспечить необходимые объемы производства. Внедрение единой платформы позволит увеличить уровень локализации в автопроме и способствует созданию новых рабочих мест. По информации из НАМИ, предпроектная деятельность по созданию модульной платформы уже началась, при этом активно участвуют как автозаводы, так и крупные производители автокомпонентов.

Источник

Легковые автомобили (158)Производство (79)Разработки (11)Российский автопром (32)Автопром (10)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация