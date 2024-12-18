160 млрд рублей запланированы на создание единой платформы в автопроме

Федеральный бюджет потратит 160 млрд рублей на создание унифицированной платформы для легковых автомобилей сегментов C, D, E. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на заявление директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Тиграна Парсаданяна.

Ранее планировалось выделить 87,8 млрд рублей на проект в 2025-2027 годах, однако депутаты Госдумы перераспределили средства из резерва бюджета. В результате срок работы над проектом увеличился с 3 до 5 лет, а сумма увеличилась практически вдвое.

Главную роль в разработке унифицированной платформы по-прежнему планируют отдать ФГУП «НАМИ», имеющему опыт создания платформы для луксовых автомобилей. Однако к процессу планируют привлечь также АВТОВАЗ, ГАЗ, КАМАЗ.

На Петербургском международном экономическом форуме Наталья Никипелова из ТВЭЛ (входит в «Росатом») призвала автомобилестроителей договориться о сотрудничестве в создании унифицированной платформы для электромобилей. Цель - увеличение производства и экономическая целесообразность. РБК сообщало обсуждении унификации компонентной базы для будущей модульной платформы.

Некоторые эксперты считают, что разнообразие моделей автомобилей и платформ мешает локальным поставщикам автокомпонентов обеспечить необходимые объемы производства. Внедрение единой платформы позволит увеличить уровень локализации в автопроме и способствует созданию новых рабочих мест. По информации из НАМИ, предпроектная деятельность по созданию модульной платформы уже началась, при этом активно участвуют как автозаводы, так и крупные производители автокомпонентов.