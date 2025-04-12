Прогноз: насколько упадут продажи новых легковых автомобилей в 2025 году?

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» обновили прогноз рынка новых легковых автомобилей на 2025 год. Их прогноз был представлен в рамках онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги марта 2025 года».

Согласно данным экспертов, даже при наилучших условиях в 2025 году в России будет реализовано 1,49 миллиона новых легковых автомобилей. Это на 5% меньше, чем в прошлом году, когда было продано 1,57 миллиона автомобилей. Наиболее реалистичным сценарием считается версия прогноза, в которой число проданных машин составит 1,38 миллиона (-12% к 2024 году). Однако в случае наихудшего развития событий (пессимистичный сценарий) объем рынка может упасть до 1,25 миллиона единиц (-20%).

Среди негативных факторов, влияющих на рынок, эксперты называют высокие цены на новые автомобили и предполагаемый их рост из-за индексации утильсбора; повышенные ставки по автокредитам и уменьшение доступности кредитования; высокий уровень инфляции, снижающий покупательскую способность населения; переход части потребителей к более экономной модели поведения (вклады, депозиты с высокими процентами); а также отсутствие официальных поставок автомобилей мировых брендов. Директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков также отметил важность учета фактора "ждунов" - владельцев автомобилей, которые из-за последних политических событий решили отложить покупку нового авто в ожидании возвращения ряда зарубежных брендов, ушедших из России в 2022 году.