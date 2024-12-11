Продажи четырех новинок MG начинаются на российском рынке

Компания «Мир-Дистрибьютор», официальный представитель MG Motor, начала поставку четырех новых моделей бренда в нашу страну в декабре. Среди новинок - лифтбек MG 7, компактный кроссовер MG RX5, полноразмерные внедорожники MG RX8 и MG RX9, как сообщает пресс-служба дистрибьютора.

По информации представителей компании, до конца текущего года планируется расширить линейку MG еще гибридным автомобилем и электромобилем. А в начале 2025 года планируется представить среднеразмерный кроссовер нового поколения MG HS. Таким образом, вместе с уже доступными моделями, выбор автомобилей бренда для российских покупателей увеличится до 11 различных классов.

Напомним, что все автомобили MG производятся на заводах концерна SAIC в Китае, а штаб-квартира MG Motor с инженерно-техническим персоналом находится в Лондоне.

Также стали известны подробности о новых моделях и их ценах. Например, спортивный лифтбек MG 7 имеет длину 4 884 мм, ширину 1 889 мм и высоту 1 447 мм. Автомобиль оснащен 2-литровым двигателем мощностью 261 л.с. Максимальная скорость достигает 230 км/ч. Цена на MG 7 начинается от 3,7 млн рублей.