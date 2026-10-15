Новый электромобиль Geely EX2 появится на российском рынке

Китайская марка Geely в ближайшее время официально представит на российском авторынке новый электромобиль — компактный хэтчбек EX2. Модель расширит линейку электромобилей и гибридов бренда, в которую сейчас входят электрический кроссовер EX5 и гибридный кроссовер EX5 в двух исполнениях: параллельно-последовательном EM-i и последовательном EM-R.

По информации пресс-службы Geely, автомобиль создан на базе глобальной архитектуры Geely (Global Electric Architecture). Длина хэтчбека составляет 4 135 мм, а размер колесной базы — 2 650 мм.