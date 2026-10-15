Главная Новости Новый электромобиль Geely EX2 появится на российском рынке
Новости

Новый электромобиль Geely EX2 появится на российском рынке

Geely EX2 официально представят в России: компактный электромобиль на глобальной архитектуре бренда дополнит линейку кроссоверов и гибридов EX5.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
15.10.2026, 15:42·1 мин
single
Фото: Autostat.ru

Китайская марка Geely в ближайшее время официально представит на российском авторынке новый электромобиль — компактный хэтчбек EX2. Модель расширит линейку электромобилей и гибридов бренда, в которую сейчас входят электрический кроссовер EX5 и гибридный кроссовер EX5 в двух исполнениях: параллельно-последовательном EM-i и последовательном EM-R.

По информации пресс-службы Geely, автомобиль создан на базе глобальной архитектуры Geely (Global Electric Architecture). Длина хэтчбека составляет 4 135 мм, а размер колесной базы — 2 650 мм.

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

Как выбрать подарок супруге на 8 Марта: отзыв о Belgee S50

Редакция·05.03.2026
Статьи

Москвич 6 2026: полный обзор характеристик и первые отзывы

Редакция·24.01.2026
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация