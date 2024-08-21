Aito представила новый гибридный кроссовер на российском рынке.

На автомобильный рынок России была запущена новая модель из Китая по схеме параллельного импорта. По данным портала Autonews.ru, начались продажи кроссовера Aito M9, цена которого составляет 9,7 миллионов рублей. Среди конкурентов данной модели, которые регулярно привозятся в РФ, называют Li Auto L9 и Hongqi E-HS9.

Автомобиль был разработан в сотрудничестве с компанией Huawei, что говорит о наличии в нем множества современных электронных решений. В Aito M9 установлена акустическая система с 25 динамиками для создания объемного звучания, а фары оборудованы функцией проекции. Салон автомобиля рассчитан на 6 мест, обеспечивая высокий уровень комфорта на всех рядах кресел.

В автомобиле предусмотрено не только подогрев сидений, но и функции массажа и вентиляции. Aito M9 выгодно выделяется своим прогрессивным подходом к дисплеям. В нем представлено не только 3 экрана на передней панели, но и 6 дополнительных, включая проектор. При наличии трех рядов сидений, багажное пространство составляет 716 литров. Автомобиль оснащен гибридным двигателем на основе 1,5-литрового мотора, который дополняется двумя электрическими.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Суммарная мощность достигает 496 лошадиных сил, а разгон до 100 км/ч занимает всего 4,9 секунды.

Ранее наш портал докладывал об уменьшении экспорта китайских автомобилей в Россию, а также о снижении поставок запчастей.