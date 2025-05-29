Легендарная Honda вернулась на российский рынок и стоит дешевле, чем "Москвич"

Ровно 53 года назад на японском заводе Honda Motor сошла с конвейера машина, которую впоследствии не могла затмить ни одна другая модель. Именно с Honda Civic компания стала не только крупнейшим в мире производителем мотоциклов, но и автомобилей.

Российским дилерам компания перестала поставлять эти машины в 2022 году, тем не менее, их доставляют в нашу страну, используя схемы параллельного импорта.

Как отмечают эксперты "Автоновости дня", россияне могут приобрести и седаны, и хэтчбеки. Стоят автомобили от 2 миллионов 100 тысяч рублей. К примеру, новенький отечественный «Москвич 6» на сегодняшний день обойдется покупателю в сумму от 2 миллионов 200 тысяч.

Фото: Carsweek.ru

Новосибирские дилеры готовы доставить седан Honda Civic 2025-го года выпуска по цене 2 млн 58 тыс. рублей (стоимость на день публикации объявления). Правда, продавцы не обозначают комплектацию авто с бесступенчатым вариатором и 2-литровым мотором.

Более дорогой вариант готовы предложить дилеры из Владивостока – седан стоимостью 2 млн 300 тыс. рублей. Речь идет о комплектации Zhiqu Plus: турбомотор 1,5 литровый 182-сильный. Продавцы отмечают, что данная комплектация включает электронный тормоз, бесключевой запуск мотора, климат-контроль, камеру заднего вида, мульти-руль, а также мультимедийные средства навигации, развлечений и связи.

Такой же автомобиль краснодарские дилеры продают дороже, стоимость стартует от 2, 5 миллионов рублей. В Благовещенске Civic доставят по цене от 2, 6 млн рублей, в Красноярске Civic-«хэтчбек» с правым рулем обойдется покупателю в 2 млн 350 тыс. рублей. Также эксперты видели объявления о продаже этих японских авто в Туле, Ростове-на-Дону, а также в столице.

Honda Civic – не единственная модель из Японии, доступная российским автомобилистам. Приобрести можно и кроссовер WR-V, стоимость которого стартует от 1, 5 миллионов рублей.

Справка

Honda Civic (рус. Хо́нда Сиви́к) — большое и разнообразное семейство легковых автомобилей, выпускаемых японской компанией Honda Motor с 1972 года.

Ранее мы писали, что в России запустили продажи электрокроссовера Honda e:NS1 от 3,29 млн рублей.

Источник. Фото: canalcarro.net.br