Жители России потратили уже 5 трлн рублей на покупку подержанных автомобилей

По данным агентства «АВТОСТАТ», с начала 2024 года россияне выделили свыше 5,044 трлн рублей на покупку подержанных легковых машин, что превышает прошлогодние цифры на 16%, когда сумма составила 4,337 трлн рублей.

Наибольшие расходы за отчетный период были совершены на приобретение подержанных автомобилей японского производства Toyota – 697 млрд рублей. Немецкий бренд BMW идет следом, с отрывом, и занимает второе место, с общей суммой затрат в 432 млрд рублей. Затем идут автомобили с пробегом отечественного производителя LADA (413 млрд руб.), Kia (390 млрд руб.) и Mercedes-Benz (369 млрд руб.). Отметку в 300 млрд рублей преодолела лишь компания Hyundai, с общей суммой в 320 млрд рублей.

Важно отметить, что в августе текущего года россияне установили новый рекорд по тратам на покупку подержанных автомобилей, потратив целых 634 млрд рублей. Однако в сентябре этот показатель снизился до 620 млрд рублей, что соответствует уровню июля.