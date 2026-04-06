Производство новой модели TENET стартует на автозаводе в Калуге

Автозавод «АГР», расположенный в Калуге, приступает к подготовке производства новой модели — кроссовера TENET T9. Как сообщил агентству ТАСС губернатор Калужской области Владислав Шапша, выпуск модели стартует уже в текущем году. В настоящее время предприятие выпускает другие кроссоверы TENET — T4, T7 и T8.

Ранее стало известно, что к концу прошлого года на калужском заводе «АГР» в полном производственном цикле было собрано 50 тысяч автомобилей TENET. По словам главы региона, в 2025 году ожидается значительный рост производства, однако точные данные пока не озвучиваются. Кроме того, Шапша отметил, что в прошлом году на территории Калужской области было произведено более 140 тысяч автомобилей различных марок.

В феврале текущего года холдинг «АГР» вместе с компанией Defetoo объявили о запуске нового российского автомобильного бренда TENET Plus. Этот проект стал уже третьим в совместной работе партнеров. Как уточняется, выпуск автомобилей новой марки будет организован по полному циклу на двух площадках «АГР», а старт производства намечен на первую половину 2026 года.