Производство новой модели TENET стартует на автозаводе в Калуге

Автозавод АГР в Калуге начнет выпуск кроссовера TENET T9 уже в этом году, продолжается производство моделей TENET и запуск бренда TENET Plus.
Демид Поршнев
06.04.2026, 11:43·2 мин
Фото: Autostat.ru

Автозавод «АГР», расположенный в Калуге, приступает к подготовке производства новой модели — кроссовера TENET T9. Как сообщил агентству ТАСС губернатор Калужской области Владислав Шапша, выпуск модели стартует уже в текущем году. В настоящее время предприятие выпускает другие кроссоверы TENET — T4, T7 и T8.

Ранее стало известно, что к концу прошлого года на калужском заводе «АГР» в полном производственном цикле было собрано 50 тысяч автомобилей TENET. По словам главы региона, в 2025 году ожидается значительный рост производства, однако точные данные пока не озвучиваются. Кроме того, Шапша отметил, что в прошлом году на территории Калужской области было произведено более 140 тысяч автомобилей различных марок.

В феврале текущего года холдинг «АГР» вместе с компанией Defetoo объявили о запуске нового российского автомобильного бренда TENET Plus. Этот проект стал уже третьим в совместной работе партнеров. Как уточняется, выпуск автомобилей новой марки будет организован по полному циклу на двух площадках «АГР», а старт производства намечен на первую половину 2026 года.

Легковые автомобили (637)Производство (248)Новинки (673)Российский автопром (153)Отечественные марки (134)Автопром (86)Автозавод агр (16)Tenet (67)

