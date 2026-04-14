Ключевые моменты послепродажного обслуживания автомобилей: на что стоит обратить внимание

Сервисное обслуживание продолжает оставаться важнейшим направлением в автомобильной отрасли. Вопросы, связанные с послепродажным обслуживанием автомобилей, станут одной из центральных тем на форуме «ФинАвто – 2026. Финансовые инструменты авторынка», который организует агентство «АВТОСТАТ». Мероприятие пройдет 22 апреля в Москве в отеле «МонАрх» по адресу: Ленинградский проспект, 31А, стр. 1.

В рамках отдельного блока, посвящённого автосервису, ведущие эксперты уделят особое внимание информационным технологиям. На форуме обсудят современные ИТ-решения, которые применяются в сервисных центрах, а также рассмотрят тенденции развития этих технологий и существующие вызовы отрасли.

Участники обменяются мнениями о том, как информационные технологии используются для урегулирования убытков и в сфере послепродажного обслуживания. В числе ключевых тем – цифровая стандартизация ремонтных работ, а также влияние нормативов производителей на процессы страхового урегулирования и сервисное сопровождение клиентов.

Кроме того, на форуме рассмотрят вопрос влияния кэптивных страховых программ на качество обслуживания клиентов, а также обсудят дополнительные преимущества таких решений для участников рынка.

