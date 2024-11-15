В автомобили УАЗ начнут устанавливать двигатели и трансмиссии от китайских партнеров

Глава и совладелец компании «Соллерс» Адиль Ширинов поделился информацией о будущем Ульяновского автозавода, сообщает телеграм-канал «Автопоток».

По словам Ширинова, на моделях «Патриот» и «Профи» будет установлена 6-ступенчатая механическая коробка передач JAC, которая будет работать с турбированным дизелем JAC и бензиновым двигателем ЗМЗ Про. Также будет использоваться 6-ступенчатый автомат JAC, который совместим как с турбодизелем, так и с бензиновым двигателем.

По мере углубления сотрудничества между «Соллерс» и китайской компанией JAC, на внедорожники «Патриот» и «Профи» будут устанавливаться все больше автокомпонентов китайского производства. В настоящее время уже разработана версия «Профи» с турбодизелем и 6-ступенчатой механической коробкой от китайских партнеров.

Как было объявлено агентством «АВТОСТАТ», в ноябре 2025 года планируется выпуск обновленного внедорожника УАЗ «Патриот» с дизельным мотором. Ожидается, что двигатель будет модифицированной версией 2-литрового агрегата, установленного на Sollers Argo. Предполагаемая мощность составит 136 л.с., в то время как на Argo она составляет 130 л.с.

Заместитель генерального директора компании «Соллерс» Зоя Каика рассказала о будущем производственной базы «Исузу Рус». По ее словам, УАЗ не планирует использовать это предприятие и передаст его владельцу – корпорации развития Ульяновской области. Компания «Соллерс» преобрела только юридическое лицо «Исузу Рус», через которое будет осуществлять продажу крупногабаритных грузовиков. Сами производственные процессы будут развернуты на территории УАЗа.