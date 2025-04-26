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Самая дикая версия классического Ford Mustang 1969 года ищет своего нового владельца на аукционе

Продается Ford Mustang Boss 429 с монстром 7,0-литровым V8 и "уничтожающими шины" характеристиками. Создан для гонок NASCAR, с дифференциалом повышенного трения и мощностью 375 л.с.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
26.04.2025, 19:01·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Автомобиль, известный как Ford Mustang Boss 429, вызывает восхищение у ценителей классических машин. Этот экземпляр выставлен на продажу на зарубежном аукционе. Под капотом этого автомобиля скрывается монструозный 7,0-литровый V8 двигатель, делающий его по настоящему мощным. Благодаря передаточному числу 3,91:1 на задней оси, машина получила прозвище "уничтожающая шины". Не менее важно отметить стильное сочетание черного цвета кузова с зелеными вставками. Мощность этого величественного двигателя составляет 375 лошадиных сил. А вот четырёхступенчатая механическая коробка передач и дифференциал повышенного трения обеспечивают отличную динамику и управляемость.

Версия спортивного автомобиля Boss 429 была выпущена только в 1969 и 1970 годах. Ее создание было связано с требованиями гонок NASCAR, в которых участвовала команда Ford. Компания Kar-Kraft, известная по работе над суперкаром GT40, отвечала за установку этого громадного мотора. Помимо внушительного двигателя, этот Mustang имеет усовершенствованную подвеску, дисковые тормоза и другие спортивные характеристики. На момент старта продаж стоимость этой машины была небольше 5000 долларов, что эквивалентно около 40 000 долларам или 3 306 000 рублям в наше время.

Недавно на прилавках появился еще один классический Ford Mustang - модель 1967 года с полностью карбоновым кузовом. Этот Mustang оснащен двигателем Ford Racing V8 объемом 427 кубических дюймов, тормозами Wilwood и регулируемыми койловерами. Этот рестомод Mustang комплектуется 7,0-литровым двигателем Ford Racing V8, который работает в паре с механической коробкой передач, обеспечивая высокую производительность и уникальный стиль.

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