"Автомобиль 'Москвич' снова вошел в топ-10 популярных марок на российском рынке"

На прошлой неделе отечественный бренд "Москвич" вернулся в топ-10 самых популярных в России, согласно данным экспертов агентства "АВТОСТАТ". Это произошло после пяти недель отсутствия в рейтинге.

Лидером рейтинга продаж новых легковых автомобилей по-прежнему остается марка LADA, с общим объемом продаж в 10435 машин за прошедшую неделю. Это составляет более 31% от общего числа.

На втором месте расположились китайские производители - Haval (3551 шт.), Chery (3135 шт.), Geely (2707 шт.), Changan (2091 шт.), OMODA (1301 шт.) и EXEED (1113 шт.). Белорусский Belgee занял восьмую строчку с 1042 проданными автомобилями, а китайский Jetour оказался на девятой позиции с 785 проданными единицами. Отечественный "Москвич" закрыл десятку лидеров, реализовав 645 машин.

Всего за прошедшую 17-ю неделю в России было продано 33250 новых легковых автомобилей, что на 11% больше, чем неделей ранее.

Источник фото: "КЛЮЧАВТО"