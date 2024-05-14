"Москвич" планирует увеличить объем продаж автомобилей к 2025 году

В предстоящем 2025 году «Москвич» планирует реализовать от 35 до 40 тысяч автомобилей, о чем сообщили в пресс-службе российского автозавода. Компания «Москвич» была возрождена в конце 2022 года при поддержке производственных мощностей бывшего столичного завода Renault.

За прошлый год автодилерам было поставлено порядка 15,3 тысяч автомобилей возрожденной марки. Недавно Московский автозавод освоил сборку полного цикла, включая сварку и окраску кузовов на собственном производстве. Точно таким же образом будет выполняться сборка кроссовера «Москвич 3» и его электрического аналога «Москвич 3е».

Лифтбек «Москвич 6» будет продолжать сборку методом крупноузловой, также как и новый автомобиль «Москвич 8», который стартует с конвейера в октябре 2024 года. В апреле этого года российские потребители купили более 2,2 тысяч автомобилей «Москвич». Лифтбеки «Москвич 6» нашли своих покупателей в количестве более 200 машин. Электрические автомобили «Москвич 3е» были проданы в количестве 340 экземпляров. Остальные сделки касались кроссоверов «Москвич 3».

Фото: Carsweek.ru

Известно, что автомобили «Москвич» по-прежнему пользуются спросом среди чиновников из российских регионов, что также влияет на объемы закупок.