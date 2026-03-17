«Москвич» опубликовал обновлённые цены на свой самый востребованный кроссовер: стоимость «Москвича 3» 2026 года выпуска

Цены на Москвич 3 2026 года выросли на 58–65 тысяч рублей по сравнению с моделями 2025 года, известны комплектации и новые опции.
Виктор Кузнецов
17.03.2026, 13:14·2 мин
Компания «Москвич» официально опубликовала новые цены на кроссовер «Москвич 3» модельного ряда 2026 года. Согласно результатам анализа прайс-листов, проведенного «Автоновостями дня», стоимость всех комплектаций поднялась, и разница с версиями 2025 года составляет от 58 до 65 тысяч рублей, что эквивалентно увеличению на 2,97–3,14%.

Базовая версия автомобиля — «Стандарт Плюс Телематика MY26» с механической коробкой передач — подорожала на 58 тысяч рублей относительно прошлогодней модели. Версия, оснащённая вариатором, стала дороже на 64 тысячи рублей, а максимальная комплектация «Комфорт Телематика MY26» выросла в цене на 65 тысяч рублей.

Цены на «Москвич 3» 2026 года выпуска

Стоимость для российского рынка выглядит следующим образом:

КомплектацияЦена
«Стандарт Плюс Телематика MY26» МКП2 010 000 руб.
«Стандарт Плюс Телематика MY26» CVT2 105 000 руб.
«Комфорт Телематика MY26» CVT2 240 000 руб.

Стоит отметить, что во всех версиях «Москвич 3» применяется один и тот же мотор: 1,5-литровый бензиновый турбированный двигатель, выдающий 136 лошадиных сил и 200 Нм крутящего момента. Опции полного привода не предусмотрено — все автомобили комплектуются только передним приводом.

В каждой комплектации серии MY26 включена система дистанционных сервисов «Мой Москвич» / «М-Контроль». Подписка на использование данных функций оплачена на три года и входит в рекомендованную цену. Владелец с помощью телематической платформы сможет удаленно отслеживать техническое состояние машины, управлять рядом опций, получать оповещения о важных событиях (например, об активации сигнализации или снижении уровня заряда аккумулятора), а также настраивать доступ для других пользователей.

Ранее сообщалось, что российские дилеры получили первые партии обновленных «Москвич 3» 2026 модельного года. Среди отличий новинок — использование тканевой обивки сидений вместо предыдущих комбинированных или исполненных под кожу, а также изменённый дизайн заднего бампера с новым фальшдиффузором, пришедшим на смену серебристой пластиковой накладке.

Автор материала: Иван Бахарев

