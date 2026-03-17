«Москвич» опубликовал обновлённые цены на свой самый востребованный кроссовер: стоимость «Москвича 3» 2026 года выпуска

Компания «Москвич» официально опубликовала новые цены на кроссовер «Москвич 3» модельного ряда 2026 года. Согласно результатам анализа прайс-листов, проведенного «Автоновостями дня», стоимость всех комплектаций поднялась, и разница с версиями 2025 года составляет от 58 до 65 тысяч рублей, что эквивалентно увеличению на 2,97–3,14%.

Базовая версия автомобиля — «Стандарт Плюс Телематика MY26» с механической коробкой передач — подорожала на 58 тысяч рублей относительно прошлогодней модели. Версия, оснащённая вариатором, стала дороже на 64 тысячи рублей, а максимальная комплектация «Комфорт Телематика MY26» выросла в цене на 65 тысяч рублей.

Цены на «Москвич 3» 2026 года выпуска

Стоимость для российского рынка выглядит следующим образом:

Комплектация Цена «Стандарт Плюс Телематика MY26» МКП 2 010 000 руб. «Стандарт Плюс Телематика MY26» CVT 2 105 000 руб. «Комфорт Телематика MY26» CVT 2 240 000 руб.

Стоит отметить, что во всех версиях «Москвич 3» применяется один и тот же мотор: 1,5-литровый бензиновый турбированный двигатель, выдающий 136 лошадиных сил и 200 Нм крутящего момента. Опции полного привода не предусмотрено — все автомобили комплектуются только передним приводом.

В каждой комплектации серии MY26 включена система дистанционных сервисов «Мой Москвич» / «М-Контроль». Подписка на использование данных функций оплачена на три года и входит в рекомендованную цену. Владелец с помощью телематической платформы сможет удаленно отслеживать техническое состояние машины, управлять рядом опций, получать оповещения о важных событиях (например, об активации сигнализации или снижении уровня заряда аккумулятора), а также настраивать доступ для других пользователей.

Ранее сообщалось, что российские дилеры получили первые партии обновленных «Москвич 3» 2026 модельного года. Среди отличий новинок — использование тканевой обивки сидений вместо предыдущих комбинированных или исполненных под кожу, а также изменённый дизайн заднего бампера с новым фальшдиффузором, пришедшим на смену серебристой пластиковой накладке.

Автор материала: Иван Бахарев