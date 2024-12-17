Монтойя назвал Магнуссена опасным, и не ошибутся

Бывший пилот Формулы 1 Хуан-Пабло Монтойя поделился своим мнением о стиле гонок Кевина Магнуссена, который известен своей агрессивной манерой вождения.

Монтойя отметил, что некоторые гонщики считают, будто Федерация автоспорта не уважает их, но он сам понимает, что за нарушения всегда следует наказание, поскольку сам не раз получал штрафы.

По словам Монтойи, он ничего не имеет против Магнуссена, однако подчеркнул, что практически все пилоты считают датского гонщика слишком агрессивным. «Он опасен и может вытолкнуть вас за пределы трассы», - добавил Монтойя.

Бывший гонщик подчеркнул, что в случае бок о бок на повороте необходимо найти компромисс и уступить место, однако не все гонщики следуют этим правилам. Монтойя также заметил, что большинство правил в Формуле 1 созданы гонщиками, и выразил удивление по поводу возможных недовольств коллег.