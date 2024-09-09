Младший брат Бермана готовится к дебюту в «Формуле»

В текущий уик-энд в городе Баку спортсмен по имени Оливер Берман сменит на себе место Кевина Магнуссена и станет гонщиком команды Haas. Он проведёт свою первую гонку за рулём этой машины.

Однако, не менее захватывающее время ожидает брата Оливера по имени Томас. 15-летний Томас Берман вступит в мир европейской Формулы 4 в городе Шпильберг. Этот заезд станет для него дебютом в гонках на машинах «формула», так как ранее Томас выступал исключительно в картинге.

Участие в этом этапе в Шпильберге является важной частью подготовки молодого пилота к полноценному старту в британской Формуле 4 в 2025 году, где он выступит также за команду Hitech.