Mitsubishi Outlander обновили. Автомобиль показали на фотографиях перед премьерой.

Японская компания Mitsubishi готовит к выходу обновленную версию своего популярного кроссовера Outlander. Предварительные изображения модели были опубликованы в Сети, позволяя оценить изменения, которые ждут автолюбителей.

На новом изображении рестайлингового Mitsubishi Outlander четвертого поколения можно увидеть, что автомобиль сохранит двухрядную оптику и X-образный передний бампер. Отличия заключатся в новом дизайне дневных ходовых огней.

Обновленный кроссовер Mitsubishi Outlander будет оснащен информационно-развлекательной системой с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем, кожаными креслами с вентиляцией и улучшенной аудиосистемой Yamaha, аналогичной той, что у Nissan X-Trail.

Планируется, что Mitsubishi Outlander получит модернизированную гибридную силовую установку с увеличенной мощностью, что повлияет на производительность и запас хода. В настоящее время модель оснащена 251-сильным гибридным двигателем, который позволяет проехать на электричестве до 61 км.

Рестайлинговый Mitsubishi Outlander будет представлен на европейском рынке 1 октября, а на японском рынке показ новинки запланирован на более ранний срок.

В то же время на российском автомобильном рынке появился бюджетный кроссовер Mitsubishi, стоимость которого ниже, чем у многих китайских конкурентов. Более подробно об этой модели можно узнать из материала «Автоновости дня».