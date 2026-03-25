Мировые продажи автомобилей падают, но Россия демонстрирует противоположную динамику: что происходит на авторынках

В феврале 2024 года мировой рынок новых легковых автомобилей столкнулся с существенным снижением: продажи упали на 8,5% и составили чуть более 6 миллионов единиц. На этом фоне российский автомобильный рынок демонстрирует противоположную динамику — рост объёмов реализации.

Согласно информации, предоставленной автоэкспертом Сергеем Целиковым со ссылкой на данные GlobalData, в феврале прошлого года по всему миру было реализовано 6,6 миллиона автомобилей. Таким образом, за год глобальный рынок сократился на 8,5%.

Самое значительное падение продаж зафиксировано в Китае, где объем реализованных автомобилей уменьшился на 31%. Аналогичная отрицательная динамика отмечена и на других крупных рынках: в США продажи снизились на 3,6%, в Японии — на 3,8%, а в Южной Корее спад составил 6%.

В странах Восточной Европы также наблюдается снижение рынка — на 3,1%. В то же время в странах Западной Европы отмечен небольшой рост: продажи новых легковых автомобилей увеличились на 1,6%.

На этом фоне российский рынок выделяется положительной динамикой. По словам Сергея Целикова, в феврале на территории России было продано 80 тысяч легковых автомобилей, что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда реализовали 78 тысяч машин.

Ранее сообщалось, что на двенадцатой неделе 2026 года российский автомобильный рынок показал лучший результат с начала года. За этот период на учет было поставлено почти 24 тысячи новых легковых автомобилей — на 17,5% больше, чем в тот же период годом ранее.

Автор: Иван Бахарев