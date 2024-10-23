Объем мирового авторынка в сентябре сократился на четыре процента.

Согласно отчету консалтинговой компании GlobalData, объем продаж легковых и легких коммерческих автомобилей в мире за сентябрь 2024 года достиг 7 547 056 единиц. Это на 3,6% меньше, чем в прошлом году. За 9 месяцев текущего года мировой автомобильный рынок увеличился до 63 766 366 машин (+0,4%).

Лидером по продажам автомобилей в сентябре стала Китай, где было продано 2 287 735 машин (-5,2% к сентябрю 2023 года). В Соединенных Штатах было реализовано 1 180 352 автомобиля, что на 12% меньше, чем годом ранее.

Авторынки Западной Европы в сентябре сократились до 1 175 156 штук (-4,1%), в то время как продажи автомобилей на Восточной Европе увеличились на 10,2% до 398 685 единиц. Рынок автомобилей в странах Западной Европы ослабляется из-за высоких процентных ставок и отсутствия стимулирующих мер. В то же время, в Восточной Европе рост продаж происходит за счет России. В стране наблюдается восстановление рынка и увеличение покупательской активности, вызванные введением новой шкалы утилизационного сбора с октября, приведшей к росту цен на автомобили и стимулировавшей предварительную покупку.

Дилеры в Южной Америке увеличили объем продаж до 263 567 машин за месяц, что на 20,3% больше, чем в сентябре прошлого года. Среди крупнейших автомобильных рынков мира также стоит отметить Японию (434 663 шт.; 0,0%), Канаду (155 116 шт.; -0,9%) и Южную Корею (128 389 шт.; -2,3%).