Минпромторг рассмотрит возможность отсрочки введения новых правил утилизационного сбора

Первый вице-премьер Российской Федерации Денис Мантуров поручил Министерству промышленности и торговли рассмотреть возможные решения по предоставлению отсрочки на введение новых правил расчета утилизационного сбора. Такое поручение последовало после обращения общественной организации «Деловая Россия», сообщает РИА Новости со ссылкой на секретариат Мантурова.

Руководитель «Деловой России» ранее направил в адрес Мантурова официальное письмо с просьбой перенести срок вступления в силу новых положений утилизационного сбора. В письме подчеркивалась необходимость дать время для завершения таможенного оформления транспортных средств, приобретённых в период с августа по октябрь текущего года.

В секретариате вице-премьера пояснили, что высокий спрос на импортные автомобили значительно увеличил нагрузку на пропускные пункты на границе, что привело к образованию длинных очередей. Такая ситуация могла затянуть доставку автомобилей на несколько недель. Более того, задержки могли возникнуть и у тех покупателей, которые оформили оплату до объявления о планируемых изменениях правил. В связи с этим рассматривается вопрос о подготовке предложений по продлению переходного периода, чтобы покупатели смогли завершить приобретение автомобилей по действующим условиям.

Напомним, что согласно новому проекту постановления Правительства Российской Федерации, с 1 ноября текущего года планируется изменить действующий порядок расчета утилизационного сбора. Базовая ставка, в соответствии с инициативой, будет определяться исходя из объёма двигателя, а коэффициент, увеличивающий сумму сбора, – на основе мощности автомобиля.