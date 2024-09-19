Мика Хаккинен открыл в Индии картодром под названием MIKA

Сегодня легендарный Мика Хаккинен открыл первый картодром в Индии, который получил сертификацию FIA. Новое спортивное сооружение расположено на юге страны всего в 40 километрах от города Ченнаи. Появление этого объекта призвано стимулировать развитие автоспорта в Индии.

Картодром был назван MIKA, что является сокращением от Madras International Karting Arena («Международная арена картинга в Мадрасе»). Не случайно на церемонию открытия был приглашен Мика Хаккинен, двукратный чемпион мира. Также присутствовали бывшие индийские гонщики Формулы 1 – Карун Чандхок и Нараин Картикеян.

Мика отрезал торжественную ленту на картодроме MIKA с длиной круга 1,2 км и провел фотосессию с юными индийскими гонщиками, делясь с ними опытом и советами.

«Название MIKA мне нравится, потому что оно созвучно моему имени! – пошутил Хаккинен, но затем перешел к серьезным размышлениям. – Вы должны уметь не только праздновать победы, но и уметь проигрывать и контролировать свои эмоции.

По мере продвижения по карьерной лестнице гонщика перед вами откроется новый мир. Вам придется столкнуться с давлением со стороны семьи, друзей и команды, за которую вы выступаете. И важно научиться справляться со всем этим. Помните, успех зависит от вашей умения правильно мыслить».

После общения с молодыми гонщиками и представителями прессы, Мика Хаккинен, Нараин Картикеян и Карун Чандхок проехали несколько демонстрационных кругов на электрических картах.

«Картинг – отличное начало карьеры в автоспорте, а MIKA станет отправной точкой для начинающих гонщиков. Я надеюсь, что ребята полюбят этот этап карьеры, посвященный картингу, – заявил Мика. – Это мое первое посещение Ченнаи, и я с удовольствием принял участие в открытии картодрома вместе с Нараином и Каруном, единственными индийскими гонщиками Формулы 1».

Картодром MIKA соответствует самым современным стандартам безопасности и предлагает уникальную конфигурацию трассы, отличающуюся разнообразием поворотов.

Проект MIKA был разработан британской компанией Driven International совместно с Каруном Чандхоком, который выступил консультантом. Комплекс оснащен системой искусственного освещения, современным центром управления гонкой и зарядными станциями для электрических картов.