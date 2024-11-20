Мика Хаккинен: Очень высокие ставки

Двукратный чемпион мира, Мика Хаккинен, высказал свои прогнозы на предстоящий уик-энд в Лас-Вегасе, где ожидается напряжённая борьба между Максом Ферстаппеном, Ландо Норрисом и Шарлем Леклером. По мнению Хаккинена, шансы всех трёх гонщиков примерно равны.

Макс Ферстаппен, прибывший в Лас-Вегас после победы в Бразилии, где он одержал свою первую победу с июня, готов к новым вызовам. Состязания в этот уик-энд обещают быть захватывающими, особенно учитывая, что он имеет колоссальный запас уверенности и жаждет своего четвёртого титула. В случае исправной работы болида Red Bull Racing, Ферстаппен планирует усилить свои победы.

На данный момент у Ферстаппена на 62 очка больше, чем у Ландо Норриса. И если после гонки в Лас-Вегасе преимущество Макса увеличится хотя бы до 60 очков, это будет достаточно для его триумфа в чемпионате.

Однако прогнозы всегда надо рассматривать с осторожностью, учитывая непредсказуемость текущего сезона. Трасса в Лас-Вегасе является необычной и очень быстрой, с длинной прямой между 12-м и 14-м поворотами, а также медленными участками, такими как 7-й и 9-й повороты, вблизи знаменитой Sphere Лас-Вегаса.

Ночные холода в городе, расположенном посреди пустыни, создают дополнительные вызовы для гонщиков. Гонка начнётся в субботу в 22:00, поэтому контроль температуры шин станет ключевым моментом для успеха на трассе.

Ландо Норрис и Оскар Пиастри из McLaren намерены создать проблемы для Ферстаппена. Ожидается, что болиды MCL38 будут очень быстрыми как на квалификации, так и в гонке. Норрису необходима победа, и он намерен пройти к пьедесталу победителей, при этом ему важно, чтобы уик-энд прошёл без сбоев.

Пиастри может помочь Норрису, что даст McLaren преимущество перед Red Bull, учитывая трудности, с которыми сталкивается Серхио Перес. При благоприятном сценарии Норрис будет бороться за победу, а Пиастри будет стараться помешать Ферстаппену, что, безусловно, будет вызовом.

Макс Ферстаппен лидирует в чемпионате не случайно – он талантлив и опытен, способен извлечь максимум из своего болида.

Однако команда Ferrari также готова помешать Red Bull и McLaren. Шарль Леклер и Карлос Сайнс выиграли гонки в Остине и Мехико в конце октября, а год назад заняли первую строчку на старте в Лас-Вегасе. Руководитель Скудерии, Фредерик Вассёр, настроил своих гонщиков на агрессивные действия, готовясь к продолжению борьбы за Кубок конструкторов.

Опыт трассы и прогнозы

Гонщики оценили прошлогодний опыт выступления на трассе в Лас-Вегасе, ведь она занимает второе место в списке самых длинных трасс после Спа. Скорости на участке по бульвару Лас-Вегас-Стрип достигают 350 км/ч, что впечатляет, учитывая центральное расположение трассы.

Три зоны интенсивного торможения и возможность обгонов создают благоприятные условия для захватывающих состязаний. Команды имеют информацию о прошлогодней работе на трассе, что значительно повышает их подготовку и понимание того, как действовать для достижения лучших результатов.

Прогноз Хаккинена

В условиях высоких ставок в обоих зачётах чемпионата ожидается ожесточённое противостояние между Red Bull, McLaren и Ferrari. По мнению Мики Хаккинена, если каждая из этих команд сосредоточится на выполнении своих задач, борьба между Ферстаппеном, Норрисом и Леклером будет равной и захватывающей.

Гонщики будут нацелены исключительно на победу и не дадут соблазнам "Города грехов" отвлечь себя от своих целей.