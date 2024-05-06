В Мексике появится универсал Subaru WRX, которого у нас нет.

Соединенные Штаты могут быть одним из крупнейших рынков автомобилей в мире, но это не значит, что мы особенные. Время от времени нам напоминают, что существуют замечательные автомобили, которые мы не можем купить (по крайней мере, новые), и иногда они так близко, что можно дотронуться до дверных ручек языком. Скоро на пороге нас будет ждать спортивный новый автомобиль, который мы не сможем купить — Subaru WRX Sportwagon.

Длиннобазный Subaru поступит в продажу в Мексике уже в этом году, и вы можете сделать предварительный заказ прямо сейчас, если живете к югу от границы. Его движет турбированный 2,4-литровый четырехцилиндровый боксерный двигатель производительностью 271 лошадиная сила и 258 фунт-футов крутящего момента, который передается через шестиступенчатую механическую коробку передач или вариатор на симметричную полноприводную систему, так же как и версия для США.

Мексиканские покупатели смогут насладиться увеличенной универсальностью кузовного стиля. Sportwagon поставляется с подъемным задним воротом и складывающимися задними сиденьями 40/20/40.

Шестиступенчатый механический WRX универсал начинается с MX$819,900 в Мексике (48 500 долларов по текущему обменному курсу). WRX tS стоит MX$919,900 (54 415 долларов), тогда как WRX с вариатором обойдется в MX$899,900 (53 232 доллара).

Хотя появились некоторые сомнения относительно того, что WRX стал менее дерзким в своем последнем воплощении, наличие универсала для продажи так близко к дому немного обидно. Универсалы не исчезли полностью в Америке, но они остаются непопулярными среди покупателей, не позволяя им появиться в наших салонах.

Мы обратились к Subaru, чтобы узнать, есть ли у них планы по запуску универсала в Америке. Мы обязательно обновим эту статью, если получим ответ.

Думаете, стоит ли Subaru продавать WRX Sportwagen в США? Дайте нам знать в комментариях.