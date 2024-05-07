Mercedes обещает сохранить производство газовых двигателей V8 для G-Wagens.

Бренд из Германии представил новую линейку G-Wagen, включающую шестицилиндровые, восьмицилиндровые и электрические версии. Однако, если покупатели по-прежнему предпочитают V8, Mercedes будет продолжать их выпускать.

Исключительно немногие автомобили могут похвастаться таким долгим сроком службы, как G-Class. По данным Mercedes-Benz, удивительные 80% всех выпущенных когда-либо G-Class до сих пор ездят по дорогам. Это действительно внушительный показатель, учитывая, что производство этого прочного внедорожника началось еще в 1979 году.

Недавно знаменитый G-Wagen вступил в новую эпоху с выпуском полностью электрической версии G580 EQ. Однако, как отмечается, пройдет еще много лет, прежде чем электрические G-Class станут доминирующими на рынке.

На презентации электрического G своими словами поделился Михаэль Шибе, исполнительный директор AMG и руководитель G-Class и Maybach: "80 процентов G-Class, когда-либо произведенных, до сих пор находятся в эксплуатации. У этих машин действительно долгий срок службы".

Новый G580 EQ имеет внушительные технические характеристики. Автомобиль оснащен четырьмя электродвигателями общей мощностью 579 л.с., что позволяет ему разгоняться до 100 км/ч за 4,7 секунды. Как и любой другой G-Class, он спроектирован с учетом бездорожья и, как утверждается, еще более эффективен в этом аспекте, чем версии с двигателями внутреннего сгорания. Тем не менее, Шибе отметил, что если спрос на V8 останется высоким, Mercedes будет продолжать их производство.

Для тех клиентов, которым не требуется V8, Mercedes-Benz предлагает G-Class с шестицилиндровым двигателем. G580 EQ станет отличным выбором для тех, кто предпочитает альтернативные топливные решения. По мнению Шибе, это стратегия снижения потенциальных рисков для бизнеса компании.

Фото: Carsweek.ru

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