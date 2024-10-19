Риккардо Мекис: "Проведение требовалось изменить".

После Гран При Сингапура стало ясно, что Лиам Лоусон заменит Даниэля Риккардо в команде RB на шесть оставшихся гонок сезона. Это подтвердили официальные источники.

Решение о замене было принято ещё во время проведения гонки в Сингапуре, однако руководство Red Bull долго медлило с объявлением. Даниэль Риккардо покидал команду с эмоциями, ведь он оставался частью коллектива на протяжении длительного времени.

Лоран Мекис, возглавляющий RB, сейчас готов признать, что ситуация с заменой Риккардо могла быть решена иначе. Он признал это на пресс-конференции в Остине.

«Да, это было непросто, – отметил Мекис. – Мы обсудили все детали замены с Даниэлем ещё до старта Гран При Сингапура. По ряду обстоятельств было принято решение не делать заявлений до конца уик-энда. Позднее можно сказать, что всё могло быть организовано по-другому, однако это было сделано согласно общему плану команды и гонщика».

Мекис также добавил, что они обязательно найдут способ выразить признательность Даниэлю за его вклад в команду и автоспорт в целом. Он подчеркнул, что Риккардо покидает RB не как просто гонщик, а как яркая личность, покорившая сердца болельщиков.

«В дни Гран При Сингапура Даниэль ощутил всю искреннюю поддержку поклонников, что говорит о том, что он – не просто пилот Формулы 1», – заключил руководитель команды Red Bull.