Мекис: «Мы можем быть примерно на 5–6 месте»

Руководитель Red Bull Racing Лоран Мекис оценил прогресс команды перед Гран-при Сингапура и рассказал о новых настройках шасси и модернизации машины.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
04.10.2025, 16:01·2 мин
Фото: F1news.ru

Руководитель команды Red Bull Racing Лоран Мекис поделился своими ожиданиями накануне квалификации Гран-при Сингапура.

В интервью телеканалу Sky Sports Мекис отметил значительный прогресс, достигнутый по сравнению с прошлым сезоном. По его словам, команда особенно прибавила на трассах, где требуется высокий уровень прижимной силы.

По мнению Лорана Мекиса, команда смогла выявить и устранить ключевые недостатки шасси. Благодаря этому инженерам и пилотам удаётся извлекать максимум скорости из болида RB 21, что позволяет Red Bull Racing вновь претендовать на высокие позиции.

Тем не менее, руководитель команды обратил внимание на высокую конкуренцию в пелотоне. Мекис подчеркнул, что при столь плотных результатах, когда разница между пятью машинами укладывается в одну десятую секунды, Red Bull Racing может оказаться и на пятом, и на шестом месте.

Лоран Мекис выразил благодарность сотрудникам базы, усилиями которых команде удалось переломить ситуацию и сократить отставание от лидеров.

Также он уточнил, что модернизированное переднее крыло установлено в этот уик-энд только на болиде Макса Ферстаппена.

Источник

Лоран Мекис (25)Red Bull Racing (550)

